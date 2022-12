Kolejny taki pożar. Ogień zniszczył centrum handlowe pod Moskwą

Centrum handlowe pod Moskwą zostało zniszczone w wyniku pożaru - poinformowały służby ratownicze. Brak jest informacji na temat pokrzywdzonych w wyniku tego zdarzenia. To drugi taki pożar w ciągu niecałego tygodnia.

W poniedziałek w mieście Bałaszycha pod Moskwą doszło do pożaru centrum handlowego. W jego wyniku doszło do zawalenia się dachu budynku.

Ministerstwo do spraw sytuacji kryzysowych poinformowało, że pożar zajął powierzchnię 9 tysięcy metrów kwadratowych. Komitet śledczy przekazał, że wszczął dochodzenie w sprawie tego zdarzenia.

Pożar centrum handlowego w Chimkach

To drugi taki pożar w ciągu niecałego tygodnia. W piątek w pożarze dużego centrum handlowego w Chimkach zginęła jedna osoba. Wówczas ogień strawił powierzchnię 7 tysięcy metrów kwadratowych.

W internecie pojawiły się nagrania przedstawiające pożar obejmujący znaczną część budynku. Wideo pokazujące ogień i eksplozję towarzyszącą rozprzestrzenianiu się płomieniu opublikował między innymi serwis informacyjny "The New Voice of Ukraine".