"Potrzebujemy 600 tysięcy żołnierzy". Kijów o przechwyconej rozmowie Rosjan 

Rozmowa została udostępniona na kanale Telegram ukraińskiego wywiadu wojskowego. Trwa zaledwie półtorej minuty. Jeden z mówiących narzeka, że armia rosyjska ponosi ciężkie straty. W pewnym momencie zmienia temat i ujawnia, że "wraz z kolegą zażył środki odurzające, doszło do pożaru w bazie, zaczęła wybuchać amunicja, a on strzelał do swoich z karabinu maszynowego".