Kwestionował próbę otrucia Nawalnego, zaginął na polowaniu. "Sam przyszedł do ludzi"

Poszukiwany przez kilkadziesiąt godzin były główny lekarz szpitala w Omsku, do którego po próbie otrucia trafił opozycjonista Aleksiej Nawalny, odnalazł się. Aleksandr Murachowski "sam przyszedł do ludzi" - podała agencja Interfax. Poszukiwania Murachowskiego trwały od 7 maja.

Minister zdrowia obwodu omskiego Aleksandr Murachowski został znaleziony żywy, sam przyszedł do ludzi w rejonie wioski Basły - poinformowała w poniedziałek agencja Interfax, powołując się na komunikat służb prasowych władz lokalnych. Stan poszukiwanego urzędnika jest dobry. Władze regionalne podały, że Murachowski został zbadany w szpitalu w rejonie bolszeukowskim.

49-letni Murachowski był poszukiwany od 7 maja. W tym dniu po południu wyjechał quadem do lasu z bazy myśliwskiej w rejonie wsi Pospiełowo (około 270 km od Omska) i nie wrócił. "Jego znajomi próbowali samodzielnie go odnaleźć, ale po dobie bezskutecznych poszukiwań zgłosili sprawę na policję" - relacjonował wcześniej portal lenta.ru.

"Telefon komórkowy Murachowskiego nie został wyłączony, w czasie połączenia słychać długie sygnały. Może to oznaczać, że telefon jest przy nim, albo minister go zgubił, albo też pozostawił w bazie myśliwskiej, z której wyjechał do lasu" - relacjonował w niedzielę portal SuperOmsk, który napisał również, że w bagnie znaleziono quad, którym Murachowski jechał na polowanie.