Rozpaczliwie szuka wieści o synu. "Przydzielili mi dwie dziewczyny, które stale za mną podążały"

Rodziny poborowych z krążownika Moskwa od ponad miesiąca próbują dowiedzieć się, co się stało z marynarzami i czy oni w ogóle żyją - pisze w poniedziałkowej publikacji niezależny rosyjski portal Meduza. Jedna z matek powiedziała dziennikarzom, że po powrocie z Sewastopola, gdzie chciała się dowiedzieć czegokolwiek o swoim synu, była śledzona.

Krążownik rakietowy Moskwa zatonął w Morzu Czarnym ponad miesiąc temu po tym, jak został trafiony dwoma ukraińskimi pociskami Neptun . Na okręcie flagowym Floty Czarnomorskiej służyło około 500 osób. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło śmierć zaledwie jednego marynarza . Według resortu 27 członków załogi zaginęło - przypomniał o tych wydarzeniach zarejestrowany na Łotwie niezależny portal Meduza, który wcześniej podawał, że liczba ofiar wśród członków załogi Moskwy sięga co najmniej 37. Dziennikarze Meduzy rozmawiali z matką jednego z poborowych pełniących służbę na okręcie. Kobieta od miesiąca usiłuje uzyskać od rosyjskich władz jakiekolwiek informacje o swoim synu.

Rozmówczyni Meduzy, prosząca o zachowanie anonimowości (dziennikarze podali jedynie, że ma na imię Olga), opowiedziała, że po zatonięciu krążownika pojechała na Krym, do jednostki wojskowej numer 810, gdzie miała zostać przewieziona załoga okrętu. Tam spotkała się z kapitanem jednostki, który dowodził, że brał udział w ratowaniu marynarzy. - Wydawało mi się jednak, że tak nie jest. Spojrzałam na jego włosy, rzęsy, brwi i dłonie, nie miał na ciele żadnych śladów, że tam był (chodzi o oparzenia - red.) - utrzymywała kobieta.

Krążownik Moskwa - co wiemy o zatopionej rosyjskiej jednostce

Krążownik Moskwa - co wiemy o zatopionej rosyjskiej jednostce TVN24

Nie było ognia, jedynie dym

Matka marynarza twierdziła, że przedstawiciele Floty Czarnomorskiej nie chcieli, by rozmawiała z kimkolwiek z mediów. Codziennie do niej wydzwaniali i deklarowali, że "próbują znaleźć zaginionych marynarzy". - Dowództwo floty przydzieliło mi też dwie dziewczyny, które stale za mną podążały. Rozumiem, że byłam śledzona. Nikt w mojej sprawie nawet nie kiwnął palcem - nie kryła rozgoryczenia.

W trzech szpitalach

Przedstawiciele Floty Czarnomorskiej nie chcieli także, by matka marynarza odwiedzała szpitale, gdzie leczą się inni członkowie załogi. Mimo to, udało jej się dostać do trzech placówek. Widziała w sumie około 20 marynarzy. Nie chcieli jednak z nią rozmawiać, twierdzili, że podpisali dokument, coś w rodzaju umowy o zachowaniu poufności, na okres pięciu lat.