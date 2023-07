Media: śledczy zmienili zdanie w sprawie 10 miliardów rubli skonfiskowanych Prigożynowi

Śledczy zmienili zdanie

"Jest mało prawdopodobne, aby przy odbiorze pieniądze zostały przeliczone, ponieważ nawet przy pomocy kilku maszyn zajęłoby to co najmniej pół dnia. Nie wiemy też, czy kierowca osobiście załadował te pieniądze, a jeśli tak, to do jakiej ciężarówki - łączna waga takiej kwoty w pięciotysięcznych banknotach sięga kilku ton" - napisała Fontanka.