"Otwarte, publiczne niezadowolenie" w Moskwie. Ekspert o sukcesach Ukraińców i problemach Rosjan

Wyzwolenie dużych obszarów wschodniej Ukrainy, głównie wokół Charkowa, "to największy sukces ukraińskiej armii od czasu odbicia północnej części kraju" - ocenił w rozmowie z TVN24 wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Zwracał uwagę na to, że napięcie w związku z porażkami czuć w Moskwie, gdzie nawet w kontrolowanych przez Kreml mediach mówi się głośno o problemach.

Propaganda w Moskwie wywiera presję

Jak tłumaczył wicedyrektor OSW, Rosjanie zostali zaskoczeni skutecznością ukraińskiego natarcia i teraz chcą jakoś przykryć swój "blamaż". Próbują to robić poprzez ataki rakietowe na ukraińskie sieci elektroenergetyczne - zaznaczył. Konończuk dodał, że armia rosyjska w obwodzie charkowskim nie jest na ten moment zdolna do skutecznego kontrataku.

Mówiąc o tym, jaka atmosfera panuje w Rosji, wyjaśniał, że koniec reżimu Władimira Putina nie jest bliski, ale sytuacja na froncie sprawia, że w Moskwie czuć napięcie. - Widzimy to śledząc propagandę rosyjską. Nawet w programach telewizyjnych kontrolowanych przez Kreml dzisiaj widzimy, że część tych znanych komentatorów wyraża otwarcie, publicznie, swoje niezadowolenie z tego, że armia rosyjska została wyparta. Są wręcz oczekiwania, że dojdzie do szeregu dymisji. Natomiast sam Kreml i ministerstwo obrony próbują udawać, że nic się nie stało. Twierdzą wręcz, że jest to planowe wycofanie, przegrupowanie sił rosyjskich i że przeszły one na lepsze pozycje - podkreślił ekspert.