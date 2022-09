Poparcie dla Putina spadło pierwszy raz od inwazji na Ukrainę. "Widać, że walczy o przetrwanie"

Poparcie dla Władimira Putina od inwazji Rosji na Ukrainę utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie. Według niezależnego ośrodka badań opinii publicznej, Centrum Analiz Jurija Lewady, od marca do sierpnia pozostawało na poziomie około 83 proc. W zeszłym miesiącu negatywną ocenę wobec rosyjskiego przywódcy miało zaledwie 15 proc. obywateli.

Poparcie dla Putina spada

We wrześniu odnotowano jednak po raz pierwszy od lutego spadek odsetka Rosjan pozytywnie oceniających prezydenturę Putina. Poparcie wyniosło 77 proc., czyli o 6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. 22 proc. respondentów miało negatywną opinię na jego temat, a 2 proc. nie wyraziło zdania.

- Nie tylko spadło poparcie dla wszystkich instytucji władzy w Rosji, ale przede wszystkim wzrósł pesymizm co do powodzenia 'specjalnej operacji wojskowej' w Ukrainie. Dzisiaj jedynie 53 procent Rosjan uważa, że ta 'operacja' odnosi sukcesy, to jest spadek o 20 punktów procentowych - komentowała te wyniki na antenie TVN24 dr Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich.