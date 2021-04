"Przeszedł wiele kręgów piekielnych". Już tysiąc lekarzy apeluje w sprawie Nawalnego

Pozwólmy, by przynajmniej obejrzał go lekarz - powiedział dziennikarzom psychiatra Andriej Bilżo, jeden z inicjatorów powstania listu otwartego popierającego Aleksieja Nawalnego. Jak dotąd podpisało go tysiąc lekarzy. Opozycjonista skarży się na silny ból pleców i nóg.