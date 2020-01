Ławrow o "nieprzyzwoitych metodach polskich kolegów" . Odpowiedział wiceminister Jabłoński

O "nieprzyzwoitych metodach ze strony polskich kolegów" w związku z obchodami ku czci ofiar Holokaustu mówił w piątek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Do jego wypowiedzi odniósł się wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński. Uznał ją za kolejny element "rosyjskiej kampanii" po tym, jak "nikt nie kupił tego, co Putin próbował światu sprzedać".

W czasie piątkowej konferencji prasowej w Moskwie Siergiej Ławrow przypomniał, że w przyszłym tygodniu w Jerozolimie odbędą się międzynarodowe uroczystości ku pamięci ofiar Holocaustu. Oświadczył, że Polska namawia przedstawicieli krajów zachodnich, by na tych obchodach 23 stycznia przedstawiali polski punkt widzenia.

- Wiemy dokładnie, że nasi polscy koledzy (...) próbują przekonać zachodnich uczestników - będą tam USA i niektórzy liderzy europejscy - aby oni w swoich wystąpieniach przedstawili polski punkt widzenia odnoszący się do stanowiska Rosji wobec II wojny światowej - powiedział Ławrow. Ocenił, że są to "metody zupełnie nieprzyzwoite, biorąc pod uwagę wydarzenie". Zauważył, że w Jerozolimie nie będzie prezydenta Andrzeja Dudy i oświadczył, że nie zna przyczyn tej nieobecności. Wyraził przypuszczenie, że polski przywódca nie pojedzie do Jerozolimy, gdyż będzie tam Putin.