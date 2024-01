Jajka w prezencie noworocznym. Polityk partii Putina tłumaczy, co "chciał osiągnąć"

Przedstawiciel lokalnych władz w obwodzie wołogodzkim w Rosji Aleksandr Gordiejew sprezentował koleżankom z pracy po opakowaniu jajek. Polityk partii Jedna Rosja Władimira Putina pochwalił się tym we wpisie na popularnym portalu społecznościowym Vkontakte. Gordiejew dowodził, że zrobił to dla "poprawy nastroju". Rosyjskie media przypomniały, że ceny jajek poszły ostro w górę, a Putin musiał za to publicznie przepraszać w czasie grudniowego "dialogu z narodem".