Niemiecka policja przeszukała superjacht rosyjskiego oligarchy. Chodzi o śledztwo w sprawie prania pieniędzy

Niemiecka policja przeszukała we wtorek w Bremie superjacht Dilbar, należący do obłożonego sankcjami przez Zachód i bliskiego Władimirowi Putinowi rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa - podał we wtorek tygodnik "Spiegel". Działania zostały podjęte w ramach śledztwa dotyczącego prania pieniędzy i unikania podatków.