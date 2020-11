Policja wkroczyła do fundacji Nawalnego. "Unikalne ujęcia"

Szef fundacji Iwan Żdanow poinformował, że przed jej siedzibą dyżurują funkcjonariusze policji. Prawniczka fundacji Lubow Sobol przekazała, że policja przyszła także do studia internetowego programu Nawalny LIVE. Sobol opublikowała nagranie, na którym widać, jak zamaskowani funkcjonariusze nie pozwalają jej wejść do studia.

27 sierpnia komornicy sądowi nałożyli areszt na moskiewskie mieszkanie Nawalnego i jego rachunki bankowe. Stało się to tydzień po tym, gdy Nawalny został otruty podczas podróży do Tomska. Potem został przewieziony do Berlina, gdzie był leczony w klinice Charite. Władze Niemiec uznały, że próbowano go otruć zakazanym chemicznym środkiem bojowym typu nowiczok, opracowanym jeszcze w czasach ZSRR.