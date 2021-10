Pokojowa Nagroda Nobla 2021. Kim jest Dmitrij Muratow, jeden z dwojga laureatów

Tajne więzienia i egzekucje w Czeczenii

Bronił Nawalnego i represjonowanych dziennikarzy

Muratow uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla: nie odebrałem telefonu

- Pracowałem, byłem zajęty. Widziałem, że dzwonili z Komitetu Noblowskiego, ale nie odebrałem. Nawet nie zdążyłem przeczytać całego tekstu. Powiem tak: to nie moja zasługa. To "Nowaja Gazieta". To ci, którzy zginęli w obronie prawa ludzi do wolności słowa. Ponieważ nie ma ich z nami, najwyraźniej zdecydowali, że to ja powinienem o tym wszystkim powiedzieć - powiedział Muratow po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla, cytowany przez agencję TASS. - To Igor Domnikow, Jurij Szczekoczichin, Anna Politkowska, Nastia Baburowa, Natasza Estemirowa, Stas Markiełow - wymieniał. - Oto prawda. Tak myślę. To jest dla nich - zaznaczył redaktor naczelny "Nowej Gaziety".