"Mimo całego sprzeciwu pożegnanie Aleksieja z pewnością nastąpi jutro. Msza pogrzebowa (rozpocznie się) o godz. 14:00 (godz. 12 w Polsce - red.), pogrzeb o 16:00" - napisała w czwartek na platformie X (dawniej Twitter) rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz. Zaprosiła do udziału w pogrzebie tych, którzy przebywają w Moskwie. Ci, którzy nie będą mogli przyjść, będą mogli oglądać transmisję uroczystości na YouTube - przekazała Jarmysz.

Metalowe ogrodzenie i kamery na latarniach

Na dzień przed pogrzebem cmentarz był pilnowany przez policję. Funkcjonariusze dyżurowali już przy pobliskiej stacji metra. Przed nekropolią pojawiło metalowe ogrodzenie. Chcący przedostać się na teren cmentarza musieli pokazywać dokumenty i przedstawić cel wizyty. Policja kontrolowała rzeczy osobiste, argumentując to środkami bezpieczeństwa mającymi nie dopuścić do "operacji terrorystycznych". Niezależne kanały na Telegramie informowały również o kamerach, zainstalowanych na każdej pobliskiej latarni.

Przygotowania do pogrzebu Aleksieja Nawalnego w Moskwie

Przygotowania do pogrzebu Aleksieja Nawalnego w Moskwie PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Włoscy parlamentarzyści nie otrzymali wiz

- Do tej pory ich nam nie dano - podkreślili parlamentarzyści. Zadeklarowali, że jeśli dostaną je z opóźnieniem, pojadą do Moskwy, by "przynajmniej położyć kwiaty" na grobie Nawalnego.