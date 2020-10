Nawalny, jego fundacja i prawniczka mają zapłacić ponad milion dolarów kary

Jesienią zeszłego roku sąd uznał, że założona przez Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją (FBK) dopuściła się zniesławienia firmy Moskiewski Uczeń, dostarczającej jedzenie do stołówek szkolnych. Sąd nakazał wypłacenie Moskiewskiemu Uczniowi blisko 88 mln rubli. Do uiszczenia tej kwoty, w proporcjach po jednej trzeciej, sąd zobowiązał FBK, samego Nawalnego i prawniczkę FBK Lubow Sobol.

Komornicza interwencja po otruciu Nawalnego

Stało się to tydzień po tym, gdy Nawalny został otruty podczas podróży do Tomska. Potem został przewieziony do Berlina, gdzie był leczony w klinice Charite. Władze Niemiec uznały, że próbowano go otruć zakazanym chemicznym środkiem bojowym typu nowiczok, opracowanym jeszcze w czasach ZSRR.