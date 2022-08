“Nigdy i nigdzie nie wychodzę bez ochrony”. Po zamachu na Darię Duginę prokremlowscy propagandyści boją się o życie

Margarita Simonian, szefowa telewizji RT, należąca do ścisłej czołówki rosyjskich propagandystów, na kanale Telegram opisała incydent, który miał miejsce w sobotę, kilka godzin przed śmiercią Darii Duginy. Kiedy w ostatni weekend szła przez park, jeden z jej ochroniarzy nagle rzucił się do przodu. Jak się okazało, zaalarmowała go dziecięca piłka pod ławką. Tłumaczył potem Simonian, że to mogła być bomba. “Gdybym dostał zadanie, by cię wyeliminować, właśnie tak bym to zrobił: umieściłbym piłkę przy ścieżce, którą przechodzisz” - miał powiedzieć. Relację Simonian przytoczył “Washington Post”.