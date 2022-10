W Rosji wzrosła sprzedaż biletów lotniczych w jedną stronę. "Liczby te są dość niezwykłe"

Mobilizacja mężczyzn do walki na Ukrainie skłoniła tysiące z nich do ucieczki z Rosji. Dane porównujące rezerwacje od 21 września do 27 września z poprzednim tygodniem pokazują, że udział sprzedanych biletów w jedną stronę wzrósł do 73 procent w tygodniu ogłoszenia poboru w porównaniu z 47 procent w poprzednim tygodniu.