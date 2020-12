"Wszyscy ludzie, których Putin uważa za zbliżonych do Zachodu, są przez niego postrzegani jako zdrajcy"

Putin "na zimnej wojnie"

Jak ocenił ekspert, Putin, mówiąc o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, wyraził pewność, że ich tłem będzie ingerencja Zachodu w sprawy Rosji. Zdaniem politologa to stanowisko Putina zostanie wykorzystane do uzasadniania restrykcyjnych projektów ustaw wprowadzanych ostatnio do parlamentu Rosji.

"Pozostali to zdrajcy"

- Wszyscy ludzie, których Putin uważa za "zbliżonych do Zachodu", są przez niego postrzegani jako potencjalni zdrajcy i ograniczani przepisami prawnymi, na przykład dotyczącymi tak zwanych zagranicznych agentów - powiedział "Wiedomostiom" Makarkin. - Jeśli w kwestiach polityki zagranicznej jesteś solidarny z władzą, to jesteś patriotą i tworzysz konsensus patriotyczny. Tym, którzy do niego należą, pozwala się na krytykowanie na przykład polityki gospodarczej. Pozostali to zdrajcy - powiedział politolog.