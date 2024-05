Rosja planuje akcje sabotażu w całej Europie. Europejskie agencje wywiadowcze ostrzegły już swoje rządy. Informacje podał brytyjski "Financial Times", twierdząc, że Moskwa aktywnie przygotowuje zamachy bombowe, podpalenia i ataki na infrastrukturę, wykonywane zarówno bezpośrednio, jak i przez "pełnomocników".

Czytaj też: Rosja zarzuca "sabotaż" krajom bałtyckim. Dyplomaci wezwani do MSZ - Oceniamy, że ryzyko kontrolowanych przez państwo aktów sabotażu jest znacznie zwiększone – powiedział w zeszłym miesiącu Thomas Haldenwang, szef niemieckiego wywiadu wewnętrznego podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu. Ocenił, że Rosja swobodnie może przeprowadzać potencjalnie wysoce szkodliwe operacje w Europie.

Incydenty w Niemczech i Szwecji

Dezinformacja i działania hakerskie

Dziennik przypomina o rosyjskich kampaniach dezinformacji, działaniach hakerskich i o skandalu, który spowodowały rosyjskie próby kaptowania skrajnie prawicowych polityków europejskich przed nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu. Jeden z pracowników wywiadu powiedział "FT", że Putin czuje się obecnie "ośmielony" i będzie starał się naciskać na Europę tak mocno, jak to możliwe, na wielu frontach - czy to poprzez dezinformację, sabotaż czy ataki hakerskie.