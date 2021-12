Rosja poszerza listę tak zwanych zagranicznych agentów o kolejnych dziennikarzy i wokalistki Pussy Riot

Wiktor Szenderowicz to satyryk i felietonista dziennika "The New Times". Marat Gelman, który zasiadał w Izbie Obywatelskiej i założył Permskie Muzeum Sztuki Współczesnej, przez długi czas był zwolennikiem Władimira Putina i doradzał byłemu, a obecnie ściganemu przez Ukrainę prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi podczas Pomarańczowej Rewolucji. Z czasem jednak zaczął krytykować rosyjskie władze, za co spotkała go kara. Został usunięty ze stanowiska dyrektora muzeum, które sam stworzył.