Minibus wiózł dziewczęcy zespół koszykówki. Pięć nastolatek nie żyje

Do wypadku doszło na autostradzie z Astrachania do Stawropolu. W kierunku Czerkieska z Wołgogradu jechał minibus wiozący koszykarski zespół dziewcząt w wieku od 12 do 14 lat. W pewnym momencie w samochód uderzyło auto ciężarowe, którego kierowca, według policyjnego protokołu, został zmuszony do niebezpiecznego manewru przez inny pojazd.