Oznaczenia Grupy Wagnera znikają z biurowca w Petersburgu

Z biurowca Wagner Center w Petersburgu usunięto w sobotę wszystkie oznakowania związane z Grupą Wagnera. Ma to związek z nieudanym buntem najemników, którzy w zeszłym tygodniu przejęli kontrolę nad budynkami wojskowymi w Rostowie nad Donem i Woroneżu, a także grozili marszem na Moskwę.

Bunt wagnerowców

Wieczorem 23 czerwca przywódca Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oznajmił, że regularna armia rosyjska zaatakowała jego oddziały, w związku z czym 25 tys. podlegających mu najemników wyrusza, aby "przywrócić sprawiedliwość". Następnego dnia jego ludzie przejęli kontrolę nad obiektami wojskowymi w Rostowie nad Donem oraz Woroneżu i byli w drodze do Moskwy, a rosyjska stolica przygotowywała się do obrony.

W nieanonsowanym, nadzwyczajnym przemówieniu Władimir Putin ogłosił, że działania Prigożyna są "zdradą" i "buntem". Wieczorem 24 czerwca, po rozmowie z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, Prigożyn zarządził odwrót. Sprawa karna przeciwko Prigożynowi miała zostać umorzona, a on sam miał wyjechał na Białoruś, co potwierdziły najwyższe władze tego kraju.

Zgodnie z porozumieniem, które zakończyło bunt wagnerowców, najemnicy mogli dołączyć do Prigożyna na Białorusi, zostać włączeni do oddziałów regularnej rosyjskiej armii lub powrócić do swych rodzin.