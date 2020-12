Skazany w Rosji za szpiegostwo. Temperatura w baraku "nie przekracza 5 stopni", w nocy "budzą co dwie godziny"

Prawnik Amerykanina Paula Whelana, skazanego w Rosji za szpiegostwo, uważa, że ​​nowy prezydent USA Joe Biden przyspieszy negocjacje w sprawie powrotu rodaka do ojczyzny. David Whelan powiedział z kolei dziennikarzom, że temperatura w barakach, gdzie jest przetrzymywany jego brat, nie przekracza pięciu stopni Celsjusza, a strażnicy budzą go w nocy co dwie godziny.