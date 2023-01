Patriarcha Cyryl pobłogosławił agresję zbrojną. Teraz apeluje o "bożonarodzeniowy rozejm"

Patriarcha rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryl, który we wrześniu pobłogosławił mobilizację ogłoszoną przez prezydenta Władimira Putina i twierdził, że Rosjanie w Ukrainie bronią Rosji "kierując się wewnętrznym poczuciem moralnym opartym na wierze prawosławnej", wezwał w czwartek do "bożonarodzeniowego rozejmu". Apel patriarchy opublikowano na stronie cerkwi.

Zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi wezwał do "bożonarodzeniowego rozejmu" między Rosją a Ukrainą, który miałby trwać od południa w piątek 6 stycznia do północy w sobotę 7 stycznia, aby prawosławni - jak podano w komunikacie - mogli uczestniczyć w nabożeństwach bożonarodzeniowych. Zgodnie z kalendarzem juliańskim, wyznawcy prawosławia świętują Boże Narodzenie 7 stycznia.

Ukraińska Cerkiew prawosławna wzywa do zdetronizowania moskiewskiego patriarchy Cyryla

Ukraińska Cerkiew prawosławna wzywa do zdetronizowania moskiewskiego patriarchy Cyryla Reuters Archive

Reakcja w Kijowie

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w odpowiedzi na apele Cyryla stwierdził, że "Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie jest autorytetem dla prawosławia na świecie i działa jak propagandzista wojny, a tym samym jego oświadczenie o rzekomym świątecznym rozejmie to cyniczna pułapka i element propagandy".

"Rosyjska Cerkiew Prawosławna wzywała do ludobójstwa Ukraińców, podżegała do masowych mordów i nawołuje do jeszcze większej militaryzacji Federacji Rosyjskiej" - podkreślił Podolak.