Pary w rosyjskim Batajsku formalizują związki przed wyjazdem mężczyzn na front

czytaj dalej

W Nalczyku na południu Rosji doszło do słownego starcia lokalnego urzędnika z przeciwnikami częściowej mobilizacji. - To my jesteśmy okupantami. Ukraina już od dawna nie jest częścią ZSRR - mówiła kobieta sprzeciwiająca się decyzji Kremla. W odpowiedzi urzędnik miał zagrozić protestującej odpowiedzialnością karną. Nagranie z incydentu udostępniła agencja Reutera.