"Partia nie tramwaj". Współpracownicy Nawalnego nie wystartują

Zjazd Jabłoka, który odbył się 2-4 lipca, zatwierdził regionalne i jednomandatowe listy kandydatów, które partia zamierza wystawić we wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej (izby niższej parlamentu). Zabrakło na nich nazwisk kilku opozycjonistów, w tym tych z otoczenia Aleksieja Nawalnego. Nie wystartujemiędzy innymi Oleg Stiepanow, który był wcześniej rekomendowany przez moskiewski oddział partii.

Stiepanow był szefem stołecznej filii Fundacji Walki z Korupcją Nawalnego, uznanej wcześniej przez sąd za organizację ekstremistyczną. W ubiegłym tygodniu jego współpracownicy poinformowali, że komisja wyborcza nie dopuściła go do zbierania podpisów, zabroniła mu także otwierać konto wyborcze. Urzędnicy uzasadniali to wyrokiem sądu w sprawie fundacji, a także przepisami ustawy, która zabrania wybierania osób "zaangażowanych w działalność ekstremistyczną". Stiepanow zaskarżył decyzję do sądu. Twierdzi, że decyzja o zdelegalizowaniu Fundacji Walki z Korupcją jeszcze nie weszła w życie, a sąd nie stwierdził jego osobistego zaangażowania w działalność ekstremistyczną.