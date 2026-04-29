Pierwszy taki Dzień Zwycięstwa od dekad. Na Placu Czerwonym zabraknie ważnego elementu

Rosyjskie samoloty bojowe nad Moskwą. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa, wiąże się zwykle z pompatycznym pokazem siły militarnej i jest od dekad najważniejszym świeckim świętem w kalendarzu. Jednak podczas najbliższych obchodów 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej, zamiast tradycyjnego przejazdu opancerzonych wozów i innego sprzętu, wyświetlone zostaną filmy - pisze "The Moscow Times". Będą przedstawiały żołnierzy "wykonujących zadania w strefie specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml określa konflikt w Ukrainie.

Brak sprzętu wojskowego jest tłumaczony "obecną sytuacją operacyjną". "The Moscow Times" już w tytule podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja od niemal 20 lat.

Dzień Zwycięstwa w Rosji

Zgodnie z zapowiedzią resortu obrony w paradzie wezmą udział przedstawiciele wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a samoloty wykonają przelot i zaprezentują barwy flagi narodowej.

Według Politico "Moskwa zmaga się z koniecznością uzupełniania liczebności swoich wojsk w obliczu konfliktu w Donbasie, a regularne ukraińskie ataki dronów na kluczowe obiekty w całej Rosji również ujawniły słabości w głębi kraju".

Ubiegłoroczna parada była największą od czasu rozpoczęcia inwazji w Ukrainie i przyciągnęła do Rosji wielu światowych przywódców. Zaprezentowano wówczas między innymi ponad 180 pojazdów wojskowych, opancerzone wozy piechoty i ogromne wyrzutnie międzykontynentalnych pocisków balistycznych oraz drony przewożone na wojskowych ciężarówkach. Nad Placem Czerwonym przelatywały również myśliwce.

Parada w Moskwie w 2025 Źródło: MAXIM SHIPENKOV/PAP

