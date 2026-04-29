Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pierwszy taki Dzień Zwycięstwa od dekad. Na Placu Czerwonym zabraknie ważnego elementu

|
Parada na Dzień zwycięstwa w Rosji 2025
Rosyjskie samoloty bojowe nad Moskwą. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Rosja, jak co roku, uczci rocznicę zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami paradą wojskową na Placu Czerwonym. Jednak tym razem wydarzenie odbędzie się bez pokazu sprzętu wojskowego - poinformowały we wtorek media powołując się na rosyjski resort obrony.

Obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa, wiąże się zwykle z pompatycznym pokazem siły militarnej i jest od dekad najważniejszym świeckim świętem w kalendarzu. Jednak podczas najbliższych obchodów 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej, zamiast tradycyjnego przejazdu opancerzonych wozów i innego sprzętu, wyświetlone zostaną filmy - pisze "The Moscow Times". Będą przedstawiały żołnierzy "wykonujących zadania w strefie specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml określa konflikt w Ukrainie.

Brak sprzętu wojskowego jest tłumaczony "obecną sytuacją operacyjną". "The Moscow Times" już w tytule podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja od niemal 20 lat.

Dzień Zwycięstwa w Rosji

Zgodnie z zapowiedzią resortu obrony w paradzie wezmą udział przedstawiciele wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a samoloty wykonają przelot i zaprezentują barwy flagi narodowej.

Według Politico "Moskwa zmaga się z koniecznością uzupełniania liczebności swoich wojsk w obliczu konfliktu w Donbasie, a regularne ukraińskie ataki dronów na kluczowe obiekty w całej Rosji również ujawniły słabości w głębi kraju".

Ubiegłoroczna parada była największą od czasu rozpoczęcia inwazji w Ukrainie i przyciągnęła do Rosji wielu światowych przywódców. Zaprezentowano wówczas między innymi ponad 180 pojazdów wojskowych, opancerzone wozy piechoty i ogromne wyrzutnie międzykontynentalnych pocisków balistycznych oraz drony przewożone na wojskowych ciężarówkach. Nad Placem Czerwonym przelatywały również myśliwce.

Źródło: MAXIM SHIPENKOV/PAP

Redagował AM

Źródło: Moscow Times, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: MAXIM SHIPENKOV/PAP

Udostępnij:
Tagi:
RosjaMoskwa
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica