Świat Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji będą ograniczone. Ma zostać też wyłączona telefonia komórkowa

Obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa wiąże się zwykle z pompatycznym pokazem siły militarnej i jest od dekad najważniejszym świeckim świętem w kalendarzu.

Jednak podczas najbliższych obchodów 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej, zamiast tradycyjnego przejazdu opancerzonych wozów i innego sprzętu, wyświetlone zostaną filmy - pisze "The Moscow Times". Będą przedstawiały żołnierzy "wykonujących zadania w strefie specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml określa konflikt w Ukrainie.

Brak tego sprzętu wojskowego jest tłumaczony "obecną sytuacją operacyjną". "The Moscow Times" już w tytule podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja od niemal 20 lat.

Ograniczenia w telefonii komórkowej

Rosyjskojęzyczna BBC, powołując się na źródła w firmach telekomunikacyjnych, podała, że w związku z obchodami zostaną wprowadzone ograniczenia w komunikacji mobilnej.

Wszelka komunikacja mobilna, prawdopodobnie też wiadomości SMS, a nawet dostęp do "białych list", czyli zaaprobowanych przez władze stron internetowych, które Kreml może dowolnie kształtować, zostaną ograniczone 5, 7 i 9 maja. Oczekuje się, że ograniczenia obejmą nie tylko centrum Moskwy, ale także odleglejsze dzielnice stołeczne. Na początku marca w centrum Moskwy zaczęto regularnie wyłączać internet mobilny, co spowodowało, że przestały działać systemy nawigacyjne, terminale płatnicze, a nawet płatne toalety. Internet był niedostępny przez trzy tygodnie, ale został przywrócony 24 marca bez żadnego ostrzeżenia ani wyjaśnienia.

Dzień Zwycięstwa inny niż zwykle

Zgodnie z zapowiedzią resortu obrony w paradzie wezmą udział przedstawiciele wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a samoloty wykonają przelot i zaprezentują barwy flagi narodowej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał w środę, że tegoroczne obchody odbędą się bez pokazu sprzętu wojskowego ze względu na zagrożenie "terrorystyczną aktywnością Kijowa".

- Ze względu na zagrożenie terrorystyczne, co oczywiste, podejmowane są środki mające na celu zminimalizowanie niebezpieczeństwa - powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami. Dodał, że defilada odbędzie się, ale w ograniczonym formacie, innym niż w ubiegłym roku. - W minionym roku była to jubileuszowa defilada [z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej - red.], taka, jaka powinna odbyć się w okrągłą rocznicę - zaznaczył rzecznik Kremla.

Pieskow przypomniał także słowa przywódcy Rosji Władimira Putina, który ostrzegał wcześniej przed "aktywnością terrorystyczną" ze strony "reżimu kijowskiego".

Ukraińskie drony docierają do Moskwy

Według Politico Rosja "zmaga się z koniecznością uzupełniania liczebności swoich wojsk w obliczu konfliktu w Donbasie, a regularne ukraińskie ataki dronów na kluczowe obiekty w całej Rosji również ujawniły słabości w głębi kraju".

Ukraińcy przeprowadzają ataki dronami na cele w Rosji, w tym także w okolicach Moskwy - jak na przykład we wrześniu ubiegłego roku. Nieco wcześniej, w czerwcu, ukraińskie ataki sparaliżowały moskiewskie lotniska.

Ubiegłoroczna parada była największą od czasu rozpoczęcia inwazji w Ukrainie i przyciągnęła do Rosji wielu światowych przywódców. Zaprezentowano wówczas między innymi ponad 180 pojazdów wojskowych, opancerzone wozy piechoty i ogromne wyrzutnie międzykontynentalnych pocisków balistycznych oraz drony przewożone na wojskowych ciężarówkach. Nad Placem Czerwonym przelatywały również myśliwce.

