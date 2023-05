Po prawej Władimira Putina siedział 98-letni Jurij Dwojkin (na zdjęciu w czapce z daszkiem). W 1942 roku Dwojkin zgłosił się na ochotnika do wojska, ale na froncie nie był. Po ukończeniu szkoły snajperskiej w 1944 roku został wysłany w składzie formacji NKWD do obwodu lwowskiego w Ukrainie. Celem tej misji było "przeprowadzenie operacji likwidacji podziemia nacjonalistycznego na terenie Zachodniej Ukrainy" - podali we wtorkowe publikacji dziennikarze Agienstwa.