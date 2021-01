"Teraz nie będzie to już tajemnicą: to ja". Miliarder twierdzi, że jest właścicielem "Pałacu Putina"

Rosyjski miliarder Arkadij Rotenberg, uważany za przyjaciela prezydenta Rosji Władimira Putina, utrzymuje, że to on jest właścicielem luksusowej posiadłości pod Gelendżykiem nad Morzem Czarnym. Opozycjonista Aleksiej Nawalny określił ją "pałacem Putina", twierdząc, że została zbudowana specjalnie dla rosyjskiego przywódcy.

- Teraz nie będzie to już tajemnicą: to ja jestem beneficjentem - powiedział Arkadij Rotenberg w sobotę kanałowi Mash na komunikatorze Telegram. Zapewnił, że kupił pałac kilka lat temu i że dopiero teraz mówi o tym majątku, bo powstała wokół niego "awantura" i pojawiły się "przeróżne insynuacje".

"Pałac Putina" w budowie?

Dzień wcześniej kanał Mash opublikował wideo, które - według autorów - zrobiono wewnątrz pałacu pod Gelendżykiem. Według nagrania obiekt jest dopiero na etapie budowy, wewnątrz są jedynie betonowe ściany i stoją rusztowania. Tego samego dnia telewizja państwowa Rossija 1 nadała materiał o pałacu, w którym także podała, że jest to obiekt w budowie, który w przyszłości będzie hotelem.

Portal śledczy Insider utrzymuje, że redaktor kanału Mash - i zarazem autor nagrania z "pałacu Putina" - Maksim Iksanow mieszka w domu w Moskwie, który należy do agencji rządowej, i w którym mieszkają również krewni najwyższych rangą urzędników.

Co twierdzi Nawalny?

Kreml zapewnia, że pałac nie należy do szefa państwa. Również sam Putin oświadczył, że nie jest jego właścicielem.

Przyjaciel Putina

Arkadij Rotenberg, miliarder uważany za przyjaciela prezydenta Rosji, to były sparingowy partner Putina w judo. Biznesmen objęty jest sankcjami Unii Europejskiej, co uzasadniono tym, że zbudował swą fortunę w czasie rządów Putina, a jego spółka zdobyła ważne kontrakty w trakcie przygotowań do zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi.