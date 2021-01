Tajemniczy właściciele "pałacu dla Putina". Kreml "nie ma prawa ujawniać ich nazwisk"

- Rzeczywiście, jest to duży obiekt, jest dobrze znany w Gelendżyku i jedna lub kilka osób bezpośrednio lub pośrednio są właścicielami tego obiektu. Musicie się jednak zgodzić, że Kreml nie ma prawa ujawniać nazwisk tych właścicieli, i nie zamierzamy tego robić - powiedział dziennikarzom we wtorek rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax.

W poniedziałek Władimir Putin oświadczył, że nie widział filmu o pałacu pod Gelendżykiem, niemniej - jak stwierdził - "nic z tego, co tam pokazano" nie należy ani do niego, ani do jego krewnych. Dziennikarze we wtorek zwrócili uwagę Pieskowowi, że w materiale nie pada stwierdzenie, że pałac w sensie prawnym jest własnością Putina i że chodzi o to, że kompleks jest zarejestrowany na "niektóre osoby".