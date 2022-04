Dwa mieszkania, trzy auta i przyczepka. Tyle - oficjalnie - posiada Władimir Putin

Z oświadczenia majątkowego za 2021 rok wynika, że Władimir Putin jest właścicielem dwóch mieszkań, trzech samochodów (dwa auta osobowe radzieckiej konstrukcji i jeden pojazd terenowy), ma też niewielką przyczepkę turystyczną. W przeliczeniu na złotówki rosyjski prezydent - według danych przekazanych przez Kreml - miesięcznie zarabia około 45 tysięcy złotych. Nieoficjalnie, rosyjski prezydent to jeden z najbogatszych ludzi na Ziemi, którego majątek trzeba liczyć w setkach miliardów dolarów.

Zestawienie szacunkowych danych dotyczących majątku rosyjskiego prezydenta z tymi oficjalnymi jest szokujące. Według oświadczenia Władimira Putina jego majątek nawet w najmniejszym stopniu nie pozwala mu równać się z oligarchami. Oficjalnie bowiem - jak czytamy w dokumencie opublikowanym przez Kreml - jego stan posiadania sprowadza się do dwóch mieszkań z garażem: jedno ma 153, a drugie 77 metrów kwadratowych.

Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym, w 2021 roku Władimir Putin zarobił nieco ponad 10 milionów rubli, co stanowi (według kursu z 19 kwietnia) równowartość 550 tysięcy złotych. Średnie miesięczne wynagrodzenie prezydenta Rosji wynosiło więc około 45 tysięcy złotych.

Dwa światy

Na ile wiarygodne są dane podawane w kremlowskich dokumentach? Odpowiedzią na to pytanie może być fakt, że Putin publicznie pojawia się z zegarkami, których wartość znacznie przekracza jego oficjalny roczny dochód.

Zdaniem ekspertów, którzy próbują szacować majątek Putina, należy go liczyć w dziesiątkach, jak nie setkach miliardów dolarów. A to by oznaczało, że prezydent Rosji jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie.