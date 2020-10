"Wielu zna ten samolot od dzieciństwa". Ostatni lot pasażerski Tu-154

Jedyny samolot Tu-154 pozostający w lotnictwie cywilnym wykonał swój ostatni lot pasażerski - podała rosyjska agencja RIA Nowosti. Maszyna wykonała rejs z Mirny w Jakucji do Nowosybirska.

"Z przykrością informujemy o zakończeniu eksploatacji jedynego samolotu Tu-154, który pozostał w rosyjskim lotnictwie cywilnym. W środę 28 października 2020 roku maszyna o numerze RA-85757 odbędzie swój ostatni lot. Wraz z tym legendarnym samolotem odchodzi cała era rodzimej konstrukcji lotniczej. Wielu naszych pasażerów zna ten samolot od dzieciństwa, to on przez cały rok łączył surowe północne regiony ze słonecznymi kurortami naszego kraju" - zapowiadała we wtorkowym komunikacie linia lotnicza Ałrosa.