Rosja oskarżana o używanie bomb kasetowych i termobarycznych. To broń zakazana prawem międzynarodowym

Dr Marcin Andrzej Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wyjaśnia, że bomby kasetowe "przenoszą po kilkadziesiąt lub kilkaset mniejszych ładunków". - Są to małe ładunki wybuchowe, mniejsze nawet od granatu ręcznego i większość z nich eksploduje – dodaje.

- Amnesty International niezależnie potwierdziło stosowanie przez siły rosyjskie na gęsto zamieszkałych terenach tak zwanej amunicji kasetowej. Jest to amunicja powszechnie zakazana na świecie, dlatego, że jej zakres rażenia jest bardzo szeroki i trudny do przewidzenia – tłumaczy Anna Błaszczak z Amnesty International Polska.

Rakieta termobaryczna

- To broń, która generalnie ma bardzo dużą siłę wybuchu, który jest dużo dłuższy niż inne. Do tego dochodzi wysoka temperatura, bo tam się palą środki, które wysysają tlen, a jak wysysają tlen to i ludzi – mówi były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.