Rosja oskarża Kijów o rzekomy atak na Kreml. Ukraina: nie mamy z tym nic wspólnego

Rosja oskarżyła w środę Ukrainę o zaatakowanie dronami Kremla i zagroziła odwetem. Kijów zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z tym zdarzeniem. - Nie atakujemy Kremla, bo przede wszystkim to nie rozwiązuje żadnych zadań militarnych - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jego zdaniem narracja Moskwy może oznaczać, że agresor planuje nowy duży atak na Ukrainę.

Rosyjskie media państwowe, powołując się na administrację Władimira Putina, podały w środę, że w nocy doszło do ataku na Kreml dwoma dronami - podał Reuters. Władze Rosji oskarżyły o te działania Ukrainę. Twierdzą, że doszło do aktu terroru i próby zabicia rosyjskiego przywódcy - relacjonuje Reuters. Według doniesień rosyjskich mediów rządowych, dwa drony zostały zestrzelone. Kreml zastrzegł też sobie prawo do reakcji, "gdzie i jak uzna za stosowne".