Rosyjski opozycjonista Władimir Kara-Murza pozostanie w areszcie. Zdecydował moskiewski sąd

W środę sąd rejonowy w Moskwie orzekł, że 40-letni pisarz, historyk i krytyk Kremla ma pozostać w areszcie tymczasowym co najmniej do 12 sierpnia. Pod koniec kwietnia decyzją sądu opozycjonista trafił do aresztu na okres do 12 czerwca. Jego prawnik Wadim Prochorow podkreślił wówczas, że Rosjanin jest oskarżony o rozpowszechnianie "fałszywych informacji o użyciu rosyjskich sił zbrojnych", za co obecnie w Rosji grozi nawet 15 lat więzienia.