Rosyjskie okręty wypłynęły na Morze Czarne. Flota Czarnomorska ma "ćwiczenia artyleryjskie"

Okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej "będą ćwiczyć prowadzenie ognia do celów nawodnych i powietrznych" na Morzu Czarnym - podała agencja TASS. W tym kierunku zmierzają też jednostki Flotylli Kaspijskiej. Ćwiczenia artyleryjskie zbiegają się w czasie z eskalacją konfliktu w Donbasie na wschodzie Ukrainy i koncentracją wojsk rosyjskich w pobliżu ukraińskich granic.

Służby prasowe Floty Czarnomorskiej poinformowały w środę, że "siły będą ćwiczyć pokonanie zagrody minowej i prowadzenie ognia do celów nawodnych i powietrznych". W ćwiczeniach wezmą też udział siły lotnicze. Na Morze Czarne zmierzają też jednostki z Flotylli Kaspijskiej, które, jak zapowiedziano, wezmą udział we wspólnych ćwiczeniach wraz z siłami Floty Czarnomorskiej. We wtorek ministerstwo obrony Rosji przekazało, że jednostki minęły już Rostów nad Donem.