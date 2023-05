Ural w ogniu. Będą badać, czy doszło do zaniedbań

Szalejące pożary strawiły ogromne tereny rosyjskiego Uralu, zabijając co najmniej cztery osoby, niszcząc setki domów i zmuszając mieszkańców do ewakuacji. Przyczyna części z nich jest przedmiotem dochodzeń.

Pożary rozprzestrzeniły się między innymi na osady w obwodzie kurgańskim, co skłoniło ministra do spraw sytuacji nadzwyczajnych generała Aleksandra Kurenkowa do przyjazdu tam wcześnie rano w poniedziałek. "Rozwinęła się trudna sytuacja" - skomentował Kurenkow we wpisie na Telegramie.