Oto nowy rosyjski rząd. Szojgu i Ławrow zostają

W Rosji ogłoszono we wtorek skład nowego rządu. W gabinecie premiera Michaiła Miszustina ministrem finansów pozostanie Anton Siłuanow, choć stracił stanowisko pierwszego wicepremiera - będzie nim teraz Andriej Biełousow, do tej pory doradca prezydenta Władimira Putina do spraw gospodarczych. Zmienił się minister gospodarki: Maksima Orieszkina zastąpi Maksim Rieszetnikow.