Rosja ogłasza odwrót z Chersonia. Generał Mieczysław Bieniek: z punktu widzenia politycznego to jest kompletny blamaż

Zapytana o to, czy to, co dzieje się na froncie, może doprowadzić do próby poważnych rozmów pokojowych, doktor Pełczyńska-Nałęcz odparła, że "to jest wojna na długo i wszyscy to już dobrze rozumieją". - Realne rozmowy, które naprawdę doprowadziłyby do pokoju, są możliwe tylko wtedy, kiedy Rosjanie będą tego chcieli - powiedziała.