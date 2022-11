Okólnik każe mówić o "ratowaniu życia cywilów" i "pułapce"

Według informacji przekazanych przez niezależny portal Meduza, administracja prezydenta Rosji przygotowała wskazówki, jak propagandyści powinni wyjaśniać decyzję o opuszczeniu miasta. "Zełenski chce zrobić krwawe przedstawienie dla całego świata, przedstawić Siły Zbrojne Ukrainy jako cierpiące, zażądać nowych pieniędzy. Wróg chce, aby Chersoń stał się pułapką dla Rosji, polem bitwy z dziesiątkami tysięcy ofiar" - czytamy w tekście, do którego dotarł portal. Autorzy instrukcji zasugerowali wyciągnięcie następującego wniosku: "Rosyjskie wojsko dąży do ratowania życia cywilów i personelu".

Korespondent z Chersonia o fladze, która "powróci na należne jej miejsce"

Część rosyjskich mediów, w tym "Komsomolskaja Prawda", "Kommiersant" i "Rossijskaja Gazieta", informując o odwrocie, ograniczyły się do zacytowania komunikatów Kremla. Portal gazety "Izwiestia" dodał do tego wypowiedź Dmitrija Boltenkowa, przedstawionego jako "ekspert wojskowy". Stwierdził on, że przebicie się ukraińskich sił zbrojnych do "przynajmniej jednego z trzech głównych obszarów w pobliżu Chersonia doprowadziłoby do ogromnej tragedii" rosyjskiej armii.