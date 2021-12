Rosja odpowiada na sankcje w sprawie Nawalnego. Zakazała wjazdu siedmiu Brytyjczykom

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w piątek, że "zakazało wjazdu" siedmiu Brytyjczykom. Ma to być reakcja na sankcje, jakie Wielka Brytania nałożyła na siedmiu Rosjan związanych z otruciem Aleksieja Nawalnego.

"Rosja zakazała wjazdu siedmiu Brytyjczykom, co jest reakcją na sankcje Wielkiej Brytanii nałożone na siedmiu Rosjan zamieszanych w próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego" - poinformował w piątek rosyjski resort spraw zagranicznych. Ministerstwo nie podało tożsamości tych osób.

Otrucie Aleksieja Nawalnego

20 sierpnia 2020 roku Nawalny został hospitalizowany w Omsku na Syberii. Lider antykremlowskiej opozycji poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na żądanie rodziny kilka dni później przetransportowano go do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany badaniom i leczeniu.