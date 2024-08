Obywatelka USA skazana w Rosji na 12 lat kolonii karnej. Za przelew na 50 dolarów dla Ukrainy

Na początku roku Karelina przyleciała do Rosji, by odwiedzić rodzinę. Zatrzymano ją zaraz po przylocie. Rosyjskie służby miały odkryć na jej telefonie przelew w wysokości 51,80 dolarów (ok. 200 zł) na rzecz organizacji pomocowej Razom for Ukraine, wspierającej m.in. ukraińskich medyków. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że środki trafiają bezpośrednio do ukraińskiej armii, kobietę oskarżono więc o zdradę stanu.