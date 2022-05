Słodycze, wędliny, alkohol. Rosjanie kradną coraz częściej w sklepach

W rosyjskich sklepach coraz częściej dochodzi do kradzieży. Wynoszona jest głównie żywność. Powodem jest wzrost cen, spowodowany pogarszającą się sytuacją gospodarczą - podały portal RBK i rosyjska sekcja Radio Swoboda.

Portal RBK, powołując się na dane firmy NTechLab (twórcy systemu rozpoznawania twarzy), przekazał, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy w Rosji (od lutego do kwietnia) liczba kradzieży w sklepach wzrosła co najmniej o 18 procent. Coraz częściej zdarza się, że towary są wynoszone ze sklepów wraz z koszykiem, natomiast "trendem sezonu" stały się kradzieże w kasach samoobsługowych.

Zdaniem rosyjskich analityków jednym z powodów częstszych kradzieży jest wzrost cen, spowodowany pogarszającą się sytuacją gospodarczą w kraju. - Tak dzieje się zawsze, gdy nadchodzi kryzys. Jego czynniki zaczynają się pojawiać i pojawia się nerwowość, spadają dochody i jednocześnie rosną ceny, a wszystko to zawsze prowadzi do kradzieży w sklepach – mówił dziennikarzom Oleg Ponomariow, szef sieci handlowej Spar-Kaliningrad. Jak powiedział, kradzieże w jego sklepach stały się częstsze w marcu 2022 roku i o ile w poprzednich latach jego sieć zmniejszała liczbę kontrolerów, to teraz przeciwnie, zwiększa.