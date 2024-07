Gusiew zapewniał, że ​​nie ma ofiar i że sytuacja jest pod kontrolą. "Władze wprowadziły jednak stan wyjątkowy w rejonie, gdzie doszło do ataku i przygotowały się do ewentualnej ewakuacji mieszkańców do punktów tymczasowego zakwaterowania. Częściowo zablokowana była także autostrada federalna M-2 Krym, przebiegająca w pobliżu zaatakowanego miejsca - sprecyzował niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times.