Eksplozje w Rosji. Ewakuacja mieszkańców

Atak na rosyjski magazyn amunicji termobarycznej w obwodzie donieckim Źródło: Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych

W obwodzie włodzimierskim w Rosji, w rejonie kirżackim, gdzie znajduje się arsenał rakiet, doszło do eksplozji - podały we wtorek rosyjskie kanały na Telegramie. Droga z Moskwy do Kirżacza została zablokowana. Mieszkańcy najbliżej położonych wiosek zostali ewakuowani.

Rosyjski niezależny kanał na Telegramie Ostrożno Nowosti napisał, że mieszkańcy rejonu kirżackiego słyszeli kilka eksplozji. Droga z Moskwy do Kirżacza została zablokowana. Trwa ewakuacja pobliskiej wsi Barsowo.

Władze lokalne podały, że ewakuowani są także mieszkańcy miejscowości Mirnyj. W rejonie kirżickim został ogłoszony stan sytuacji nadzwyczajnej. Według kanału Ostrożno Nowosti, znajduje się tam arsenał Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego Sił Zbrojnych Rosji.

530 kilometrów od granicy z Ukrainą

"51. arsenał (jednostka wojskowa numer 11785) jest jednym z największych składów amunicji rosyjskiego resortu obrony. Znajduje się w obwodzie włodzimierskim, w rejonie kirżackim, w pobliżu wsi Barsowo, około 8 km od miasta Kirżacz. Odległość do granicy z Ukrainą wynosi około 530 km" - napisał proukraiński kanał na Telegramie Exilenova.

"Pojemność arsenału wynosi 4286 wagonów amunicji, po 64 tony każdy, czyli ponad 264 tysiące ton" - dodał kanał Exilenova. Napisał też, że "według dostępnych danych arsenał jest przeznaczony do przechowywania pocisków artyleryjskich, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, podzespołów przeciwlotniczych systemów rakietowych, takich jak S-300 oraz rakiet taktycznych Toczka".

Użytkownicy rosyjskich kanałów na Telegramie relacjonowali, że zanim doszło do eksplozji usłyszeli dźwięki nadlatujących dronów.

Strona ukraińska jak dotąd nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień.

Komunikat rosyjskiego resortu obrony

Resort obrony w Moskwie podał, że przyczyną eksplozji amunicji był pożar, jaki wybuchł na terenie jednostki wojskowej w obwodzie włodzimierskim.

W komunikacie rosyjskiego ministerstwa obrony dodano, że do eksplozji w składzie amunicji doszło w wyniku naruszenia wymogów bezpieczeństwa obowiązujących przy pracy z materiałami wybuchowymi.