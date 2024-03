W obwodzie samarskim w Rosji, w wyniku eksplozji, został uszkodzony most kolejowy. Ruch pociągów został wstrzymany. Ukraiński wywiad wojskowy przekazał, że linia kolejowa była wykorzystywana do przewozu amunicji.

Do eksplozji doszło w rejonie miejscowości Czapajewsk, leżącej około 40 km od Samary, blisko granicy z Kazachstanem .

Rosyjskie koleje oświadczyły, że ruch przez most został wstrzymany z powodu "nielegalnej ingerencji osób postronnych".

Ukraiński wywiad potwierdza

Ukraiński wywiad wojskowy potwierdził, że most kolejowy przez rzekę Czapajewkę w obwodzie samarskim został trafiony. Do zdarzenia - jak podał - doszło ok. godziny 6 czasu moskiewskiego (godz. 4 w Polsce).