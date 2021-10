Tortury i gwałty. Obrońcy praw człowieka ujawniają nagrania z rosyjskich więzień

Grupa broniąca praw człowieka Gulagu.net pierwsze trzy nagrania opublikowała we wtorek. Pochodziły z więziennego szpitala w obwodzie saratowskim, w którym leczono skazanych cierpiących na gruźlicę. Na dwóch nagraniach więźniowie byli bici i gwałceni. Założyciel Gulagu.net Władimir Osieczkin mówił dziennikarzom, że ujęcia były tak drastyczne, że dwóch pracowników organizacji, którzy analizowali nagrania, potrzebowało pomocy psychologów.

Gulagu.net poinformował, że dysponuje wielogodzinnymi nagraniami, świadczącymi o gwałtach i torturach dokonywanych na rosyjskich więźniach (głównie przez tak zwanych "aktywistów", czyli skazanych, współpracujących z administracją zakładu karnego - podał dziennik "Kommiersant"). Materiały pochodzą z tajnych archiwów Federalnej Służby Więziennictwa (FSIM) i Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Kompromitujące ujęcia znęcania się nad skazanymi miały skłonić ich do przyznania się do winy lub do współpracy ze śledczymi.