Obrońcy Nawalnego: Fundacja Walki z Korupcją z zakazem działalności

Sąd w Moskwie zadecydował w poniedziałek o wstrzymaniu działalności założonej przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją do czasu wydania decyzji, czy jest ona organizacją ekstremistyczną - poinformował adwokat Nawalnego Iwan Pawłow.

Z wnioskiem zwrócił się do sądu przedstawiciel prokuratury, która ubiega się na drodze sądowej o uznanie Fundacji Walki z Korupcją (FBK) właśnie za organizację ekstremistyczną.

Fundacja Walki z Korupcją została założona w 2011 roku. Badała przypadki korupcji w szeregach władz i wielokrotnie informowała o luksusowym życiu wyższych urzędników. Opublikowała m.in. nagrania z drona, ukazujące imponującą posiadłość na brzegu Wołgi, która ma należeć do premiera Dmitrija Miedwiediewa.

"W randze generała"

"Jeśli wam się wydaje, że ta decyzja dotyczy Fundacji Walki z Korupcją, to właśnie wam się wydaje. Być może dzisiaj rozpoczął się główny proces w tym roku. Uznanie walki z korupcją za ekstremizm. Zrównywanie ludzi z FBK z terrorystami. Nie pocieszajcie się tym, że was to nie dotyczy. Dotyczy, po prostu zaczęli od nas" - napisała na Twitterze szefowa działu śledczego fundacji Maria Piewczich.