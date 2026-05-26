Wracają upiory przeszłości. Sieć obozów koncentracyjnych w Rosji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na terenach okupowanych przez Rosjan w Ukrainie zatrzymany może być każdy, kto wyda się "podejrzany". Podejrzany komu i o co? Obojętne, często wystarczy być aktywnym, pomagać innym. Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Hostomlu w obwodzie kijowskim Rosjanie zatrzymali mężczyznę, który wiózł wodę sąsiadom. Po wyzwoleniu miasta spod okupacji sprawa została nagłośniona, mężczyzny jednak nie odnaleziono.

Cztery lata później wiadomo już, że w Rosji i okupowanej części Ukrainy istnieje ogromna sieć obozów koncentracyjnych, do których trafiają wszyscy, w których Moskwa widzi zagrożenie. Chodzi o co najmniej dziesiątki tysięcy przetrzymywanych w nich Ukraińców.

TVN24+ rozmawiała między innymi z Jewgieniją Czirikową, rosyjską opozycjonistką, obrończynią praw człowieka i autorką wstrząsającego dokumentu na ten temat "Więźniowie. System terroru". Czirikowa ze względów bezpieczeństwa sama musiała uciec z Rosji, ale wierzy, że nagłośnienie tych zbrodni może uratować ukraińskich więźniów. Pokaz swojego dokumentu stara się właśnie zorganizować w polskim Sejmie. - Jedyną nadzieją na ich uwolnienie jest rozgłos. Chcemy zwrócić uwagę na ten horror - mówi.

Pozostało 84% artykułu